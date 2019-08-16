Экоактивисты опасаются повторения аварии «Уральских авиалиний» в Челябинске

Челябинские эко-активисты потребовали проверить свалки, расположенные рядом с городом, после аварийной посадки самолета в Подмосковье. Обращения направлены в прокуратуру региона, Росприроднадзор и министерство экологии Челябинской области, сообщает руководитель движения «Защита леса на Захаренко» Сергей Ефимов. По словам эко-активиста, в 15-киломметровой зоне подлета гражданских самолетов аэропорта Челябинска находится свалка в Урефтах.

«Изначально, всеми декларировалось, что данный объект специализируется на строительных отходах, но туда по факту завозят бытовые отходы и общий мусор с коммерческих предприятий и магазинов. Естественно, органический мусор является кормовой базой для птиц, в частности чаек. Тем более, после закрытия и начала рекультивации городской свалки, птицы переместились в Урефты»,– пишет господин Ефимов.

Как сообщал «Ъ», 15 августа Airbus А321 «Уральских авиалиний», вылетевший с подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь, после столкновения со стаей сизых чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. 226 пассажиров и семь членов экипажа не получили серьезных травм.