В Кирове мать убила мешавшего ей отдыхать двухлетнего ребенка

В Кирове по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка задержана мать погибшего мальчика. Как сообщает региональное следственное управление (СУ СК РФ), женщина заявила, что убила ребенка, потому что тот мешал ей отдыхать. Свидетели подтвердили ее показания. У подозреваемой остался еще один ребенок, будет поднят вопрос о лишении ее родительских прав.

Тело погибшего с несколькими ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир дома по улице Дружбы 14 августа. Сперва был задержан причастный к преступлению 41-летний знакомый матери ребенка, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 15 августа задержали саму мать. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и заключении ее под стражу.

Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В ходе расследования изучат причины и условия, способствовавшие трагедии, а также действия территориальных органов системы профилактики.

Анастасия Еремина