Автобусная остановка приняла удар на себя

В центре Москвы снова произошла авария с участием такси: вечером в четверг машина врезалась в автобусную остановку на Старой площади. Пострадали три человека — сам водитель и два пассажира. По предварительным данным, мужчина за рулем не справился с управлением. По другой информации, инцидент произошел по вине проезжавшего мимо автобуса.

Контроль за состоянием и квалификацией водителей такси сейчас на минимальном уровне, убежден зампредседателя московского профсоюза таксистов Николай Кодолов: «Якобы автобус врезался в такси, и после этого оно полетело в остановку. Может быть, это был нелегал. Зачастую бывает, что в такси садятся люди, не имея должного опыта езды в мегаполисе. Поэтому они не могут себя уверенно чувствовать за рулем. Когда я пришел работать в такси, у меня километраж был порядка 250 тыс., и то мне первые месяцы было очень некомфортно, потому что усталость, отвлечение внимания, иные факторы. Этим надо заниматься, но этого никто не делает. То есть работа в такси — это микробизнес».

Участники рынка давно и горячо обсуждают технологии отслеживания усталости водителей. Недавно партнера своей программы нашел сервис «Яндекс.Такси» — компания VisionLabs поможет агрегатору разместить в салонах автомобилей такси инфракрасные камеры. Они будут отслеживать длительность моргания, зевки, наклоны головы, и обрабатывать эти данные, чтобы впоследствии предупреждать водителя об усталости или вовсе блокировать ему доступ в систему. Пока технология тестируется.

Защита автобусных остановок постоянно совершенствуется. Около десяти лет назад в Москве появилось несколько экспериментальных проектов: остановки отодвинули от проезжей части в специальный «карман» и оградили светоотражающими столбиками. Но подобная защита есть далеко не везде. Более того, по мнению доцента кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергея Зеге, ограждения не всегда спасают, и эффективнее оборудовать остановки особыми дорожными знаками.

«Автобусная остановка должна быть открыта для того, чтобы там могли двигаться люди. Таким образом, устройство какого бы то ни было ограждения там, скорее всего, невозможно.

Рядом с автобусными остановками необходимо более внимательно организовать движение, это скорее вопросы к тем, кто занимается вопросом безопасности движения, то есть соответствующие знаки, дополнения к правилам, которые бы запретили в этом месте какие-то маневры. Ограждения в основном устанавливаются там, где надо разделить автомобильный и пешеходный потоки, например»,— пояснил Зеге.

В Европе к защите автобусных остановок подошли креативно. В Англии, например, многие из них развернуты как бы «спиной» к проезжей части.

Александра Козлова