Автобусная остановка приняла удар на себя

В центре Москвы снова произошла авария с участием такси: вечером в четверг машина врезалась в автобусную остановку на Старой площади. Пострадали три человека — сам водитель и два пассажира. По предварительным данным, мужчина за рулем не справился с управлением. По другой информации, инцидент произошел по вине проезжавшего мимо автобуса.
Контроль за состоянием и квалификацией водителей такси сейчас на минимальном уровне, убежден зампредседателя московского профсоюза таксистов Николай Кодолов: «Якобы автобус врезался в такси, и после этого оно полетело в остановку. Может быть, это был нелегал. Зачастую бывает, что в такси садятся люди, не имея должного опыта езды в мегаполисе. Поэтому они не могут себя уверенно чувствовать за рулем. Когда я пришел работать в такси, у меня километраж был порядка 250 тыс., и то мне первые месяцы было очень некомфортно, потому что усталость, отвлечение внимания, иные факторы. Этим надо заниматься, но этого никто не делает. То есть работа в такси — это микробизнес».
Участники рынка давно и горячо обсуждают технологии отслеживания усталости водителей. Недавно партнера своей программы нашел сервис «Яндекс.Такси» — компания VisionLabs поможет агрегатору разместить в салонах автомобилей такси инфракрасные камеры. Они будут отслеживать длительность моргания, зевки, наклоны головы, и обрабатывать эти данные, чтобы впоследствии предупреждать водителя об усталости или вовсе блокировать ему доступ в систему. Пока технология тестируется.
Защита автобусных остановок постоянно совершенствуется. Около десяти лет назад в Москве появилось несколько экспериментальных проектов: остановки отодвинули от проезжей части в специальный «карман» и оградили светоотражающими столбиками. Но подобная защита есть далеко не везде. Более того, по мнению доцента кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергея Зеге, ограждения не всегда спасают, и эффективнее оборудовать остановки особыми дорожными знаками.
Рядом с автобусными остановками необходимо более внимательно организовать движение, это скорее вопросы к тем, кто занимается вопросом безопасности движения, то есть соответствующие знаки, дополнения к правилам, которые бы запретили в этом месте какие-то маневры. Ограждения в основном устанавливаются там, где надо разделить автомобильный и пешеходный потоки, например»,— пояснил Зеге.
В Европе к защите автобусных остановок подошли креативно. В Англии, например, многие из них развернуты как бы «спиной» к проезжей части.
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