Телебашня может стать рекламным носителем Власти рассматривают предложение нижегородского филиала РТРС включить ее в перечень рекламных конструкций.

Этот вопрос возник в связи с разработкой городской администрацией поправок к правилам размещения наружной рекламы, а инициатором нововведения стал Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр, который, впрочем, не рассчитывает на то, что сможет постоянно зарабатывать на размещении такого рода рекламы.

В то же время, специалисты, работающие на рынке наружной рекламы, отмечают, что сама конструкция 180-метровой телебашни неудобна как рекламный носитель, - об этом пишет «Ъ-Поволжье»

По словам директора филиала РТРС Михаила Небольсина, конструкция башни позволяет размещать лишь логотипы, короткие слова или даты, поэтому реклама на телебашне будет, скорее, ситуативной.