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Фото: Андрей Абрамов

Телебашня может стать рекламным носителем

Власти рассматривают предложение нижегородского филиала РТРС включить ее в перечень рекламных конструкций.

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Этот вопрос возник в связи с разработкой городской администрацией поправок к правилам размещения наружной рекламы, а инициатором нововведения стал Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр, который, впрочем, не рассчитывает на то, что сможет постоянно зарабатывать на размещении такого рода рекламы.

В то же время, специалисты, работающие на рынке наружной рекламы, отмечают, что сама конструкция 180-метровой телебашни неудобна как рекламный носитель, - об этом пишет «Ъ-Поволжье»

По словам директора филиала РТРС Михаила Небольсина, конструкция башни позволяет размещать лишь логотипы, короткие слова или даты, поэтому реклама на телебашне будет, скорее, ситуативной.

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