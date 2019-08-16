Авиация МЧС в Иркутской области потушила 85 км горящей кромки леса

Авиация МЧС России за период работы в Иркутской области, где бушуют пожары, потушили 85 км горящей кромки леса. Об этом сообщает региональная пресс-служба ведомства. Накануне в Прибайкалье воздушные борта Бе-200 завершили работу по тушению. За день был произведен 21 слив 252 тонн воды и ликвидировано более 1 тыс. м горящей кромки леса. Со 2 по 15 августа сотрудники авиации МЧС России совершили 96 вылетов, сбросили около 9 тыс. тонн воды. По данным ведомства, сейчас в области действуют 92 пожара на общей площади около 632 тыс. га.

«В тушении действующих пожаров задействованы 675 человек и 82 единицы техники. В 5-ти километровой зоне в настоящее время действует 1 лесной пожар - в Мамско-Чуйском районе, в 5 км от посёлка Луговский на площади 1 тыс. га. Угрозы населенному пункту нет. В 10-ти километровой зоне зарегистрировано пять пожаров», - говорится в сообщении.

Неделю назад около 70 населенных пунктов заволокло дымом от лесных пожаров. Режим ЧС действует, помимо Иркутской области, действует в Красноярском крае и Якутии. Правительство России решило выделить дополнительные 6 млрд руб. для ликвидации возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке.

Юлия Сасевич