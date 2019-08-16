Сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта

В Приморском районе Петербурга после проведения капитального ремонта для горожан открыт сквер на Торжковской улице, 4. На территории зеленой зоны благоустроены дорожки, газоны и скамейки, выполнен дренаж участка, а также высажены новые деревья и около 1 тыс. кустов, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сквер отремонтирован в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году в Петербурге по этой программе благоустроят 145 объектов. На эти цели из городского бюджета выделено более 4 млрд рублей.