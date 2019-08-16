В Ульяновске произошло массовое отравление, предположительно — подсолнечным маслом

Семь человек с диагнозом отравления неизвестным веществом, предположительно — подсолнечным маслом, в составе которого был яд, помещены в лечебные заведения Ульяновска. Пациенты с отравлением поступали в больницу в разные дни начала августа, 10 августа с тем же диагнозом поступили дети. В пятницу стало известно, что один из пациентов — взрослый мужчина — умер.

Пятеро взрослых — в областной клинический центр специализированных видов медпомощи и двое детей — в областную детскую клиническую больницу. Все семеро пациентов «связаны между собой родственными или служебными отношениями», сообщил Минздрав Ульяновской области.

«Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации в следствие попадания в подсолнечное масло неизвестного яда. В следствие этого постороннего вещества нарушена свертываемость крови и сейчас врачи ведут борьбу за усиление свертываемости крови пациентов»,— пояснил “Ъ-Волга” министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

Более подробных комментариев руководство Минздрава не дает. Между тем источник в ведомстве пояснил “Ъ-Волга”, что предположительно это мог быть крысиный яд, в котором присутствует сильнейший антикоагулянт, приводящий к несвертываемости крови (что и приводит крыс к гибели), и крысиный яд, полагают медики, мог попасть в масло их сырья. Как показали опросы пациентов, все они брали масло у кустарного производителя из Теренгульского района, который распространял масло среди родственников, а одна из родственниц продала масло у себя на работе сотрудникам, в Ульяновской больнице №2. По неофициальным данным, в больнице скончался отец коллеги, купившей масло.

По данным источника, еще ранее, 3 августа в больнице от внутренних кровотечений скончалась родственница производителя масла, у которой похожие симптомы.

По данным источников, предположительно производитель масла брал сырье у знакомого фермера из Сызранского района соседней Самарской области. По одной из версий, крысиный яд мог использоваться фермером для сохранности семян подсолнечника или хранился вместе с ними.

Ранее, 16 июля, с такими же симптомами и аналогичным диагнозом в больницы Самары и Тольятти были госпитализированы 69 граждан Узбекистана 69 работников ООО «Кошелевский посад».

Первоначальную проверку на основании сообщений минздрава начала полиция, в пятницу, после того, как скончался один из пациентов, материалы проверки были переданы в следственное управление СКР для возбуждения уголовного дела. В следственном управлении СКР и управлении МВД раскрывать подробности расследования отказываются.

Свою проверку ведет прокуратура Теренгульского района Ульяновской области по поручению областного прокурора. Соответствующую информацию с целью взаимодействия прокуроры уже направили в прокуратуру и полицию Сызранского района Самарской области. «Сейчас организовано межрегиональное взаимодействие правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств этого сложного дела»,— сказал “Ъ-Волга” старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск