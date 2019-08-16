Глава Нижнего Тагила отстранил своего заместителя из-за конфликта интересов

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев отстранил от должности своего заместителя по строительству и горхозяйству Владимира Юрченко на время служебного расследования, касающегося конфликта интересов, пишет нижнетагильский портал «Между строк».

Ранее к Владиславу Пинаеву с жалобой обратились родители учащихся школы на Карла Либнехта, 30. Речь шла об отсутствии работ по строительству футбольного поля и других элементов стадиона в Центре образования №1. При этом все работы должны были выполнить к новому учебному году, а подрядчик срывает срок сдачи объекта уже почти на месяц.

Глава города поручил провести проверку. «На основании той жалобы, которую родители написали, провести служебную проверку, на время проверки заместителя по строительству и городскому хозяйству отстранить от занимаемой должности по причине конфликта интересов»,— заявил господин Пинаев.

По некоторым данным, конфликт интересов связан с тем, что компания-подрядчик «Караван», которая занимается строительством футбольного поля, аффилирована с организацией сына Владимира Юрченко.