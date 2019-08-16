Реконструкцией проспекта Кирова в Саратове займется СК «Система»

Саратовское УФАС признала доводы жалобы на аукцион по благоустройству проспекта Кирова необоснованными. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Таким образом, конкурсные процедуры с единственным участником торгов – ООО специализированный застройщик СК «Система» будут продолжены.

Реконструкция проспекта Кирова проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В срок, указанный в документации (15 октября) планируется сменить плитку, установить малые архитектурные формы, высадить новые зеленые насаждения, реконструировать систему освещения. Сейчас на участке между улицами Вольской и Горького ведется замена коммуникаций.

Подрядчика для ремонта проспекта удалось найти со второй попытки. Первый конкурс с начальной (максимальной) ценой контракта в 228,3 млн руб. был сорван из-за отсутствия участников.

Марина Ковалева