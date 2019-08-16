42-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

В суд поступила комиссионная комплексная — судебно-финансовая, экономическая, оценочная, искусствоведческая — экспертиза, которую судья Ирина Аккуратова постановила провести 15 апреля. По данным “Ъ”, эксперты начали работать с материалами только в середине мая. На заседании 16 августа были зачитаны результаты нового исследования.
В выводах экспертов говорится, что государство через субсидии Минкульта выделило в 2011–2014 годах «Седьмой студии» 216,5 млн руб. на проект «Платформа». При этом, отмечают эксперты, исходя из рынка на создание подобного проекта в то время нужно было более 300 млн руб. «Разница составляет отрицательную величину (между деньгами государства и общими затратами по рынку в то время.— “Ъ”)»,— говорится в заключении экспертов. Из негосударственных источников, отмечают специалисты, «Седьмая студия» привлекла более 40 млн руб.
Отправляя дело на повторную экспертизу, суд просил также ответить на вопрос, переводила ли «Седьмая студия» деньги на счета тех компаний, которые в обвинительном заключении значатся как обнальные конторы. Эксперты установили, что на счета 16 контрагентов театральная компания перечислила более 136 млн руб.
В выводах экспертов также указывается, что определить общую сумму всех расходов «Седьмой студии» на «Платформу» невозможно, поскольку в деле нет документов бухучета. По той же причине эксперты не смогли ответить и на другой вопрос — тратила ли театральная компания деньги помимо «Платформы».
Суд по настоянию адвокатов также попросил указать, какое культурное значение имела «Платформа». В зачитанном в пятницу на суде ответе искусствоведа говорится, что проект «Платформа» стал важным социально-эстетическим явлением, влияние которого на культурную жизнь России сохраняется до сих пор.