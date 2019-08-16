16 августа, пятница
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

42-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

от
  • В суд поступила комиссионная комплексная — судебно-финансовая, экономическая, оценочная, искусствоведческая — экспертиза, которую судья Ирина Аккуратова постановила провести 15 апреля. По данным “Ъ”, эксперты начали работать с материалами только в середине мая. На заседании 16 августа были зачитаны результаты нового исследования.
  • В выводах экспертов говорится, что государство через субсидии Минкульта выделило в 2011–2014 годах «Седьмой студии» 216,5 млн руб. на проект «Платформа». При этом, отмечают эксперты, исходя из рынка на создание подобного проекта в то время нужно было более 300 млн руб. «Разница составляет отрицательную величину (между деньгами государства и общими затратами по рынку в то время.— “Ъ”)»,— говорится в заключении экспертов. Из негосударственных источников, отмечают специалисты, «Седьмая студия» привлекла более 40 млн руб.
  • Отправляя дело на повторную экспертизу, суд просил также ответить на вопрос, переводила ли «Седьмая студия» деньги на счета тех компаний, которые в обвинительном заключении значатся как обнальные конторы. Эксперты установили, что на счета 16 контрагентов театральная компания перечислила более 136 млн руб.
  • В выводах экспертов также указывается, что определить общую сумму всех расходов «Седьмой студии» на «Платформу» невозможно, поскольку в деле нет документов бухучета. По той же причине эксперты не смогли ответить и на другой вопрос — тратила ли театральная компания деньги помимо «Платформы».
  • Суд по настоянию адвокатов также попросил указать, какое культурное значение имела «Платформа». В зачитанном в пятницу на суде ответе искусствоведа говорится, что проект «Платформа» стал важным социально-эстетическим явлением, влияние которого на культурную жизнь России сохраняется до сих пор.
Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя