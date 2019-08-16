Избирком Новосибирска не признал спецвыпуск газеты агитацией на выборах мэра

Избирком Новосибирска оставил без удовлетворения жалобу жителя города Антона Неязова на действующего мэра Анатолия Локотя. Антон Неязов требовал признать спецвыпуск газеты «Красный проспект» незаконным печатным агитационным материалом кандидата на должность мэра Анатолия Локотя. Жалоба поступила в избирком в начале августа. Также господин Неязов отметил необходимость обратиться в суд с требованием об отмене регистрации кандидата в мэра Анатолия Локотя.

«Признаков агитации при рассмотрении данной газеты и размещенных материалов рабочая группа не усматривает. В газете отсутствует упоминание о выборах, нет информации об агитации за конкретного кандидата», - сказала председатель горизбиркома Тамара Краткая. Она отметила, что использование лозунга «Новосибирску – динамичное развитие» - «не является нарушением избирательного законодательства, поскольку данное словосочетание использовалось кандидатом и в статусе мэра города до начала избирательной кампании».

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Из 20 кандидатов избирком зарегистрировал 17. В регистрации было отказано кандидату от Партии социальных реформ Алексею Южанину, а также самовыдвиженцам Андрею Везнеру и Анатолию Бабаеву.

Юлия Сасевич