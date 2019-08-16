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Ижевск. Удмуртия

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Новую транспортную схему Ижевска представят в октябре

Новую транспортную схему Ижевска должны представить в октябре 2019 года. В ней постараются учесть все пожелания жителей. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск». «И дальше будет конкурс для заключения контрактов на перевозки. В этот период будет полномерное информирование горожан об изменениях»,— добавил глава Ижевска.

Ранее сообщалось, что новую транспортную схему столицы Удмуртии разработают к декабрю 2019 года. Тогда господин Бекмеметьев говорил, что старые маршруты перестали удовлетворять требования граждан.

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