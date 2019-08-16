В 2020 году Audi представит в России несколько новинок

Компания Audi в 2020 году выведет на российский рынок несколько новинок, сообщает «Авторевю».

Речь идет как о новых модификациях (Audi Q3 с полным приводом, дизельные версии Audi A6 и Audi A7) и о новых моделях. Ожидается, что в следующем году в России появятся последнее поколение Audi S4, Audi S6 и Audi S7, а также их топовые варианты Audi RS6 и Audi RS7, «внедорожный» универсал Audi A4 Allroad, «заряженные» кроссоверы Audi SQ7 и Audi SQ8, купе-кроссовер Audi Q3 Sportback, обновленный кроссовер Audi Q7, а также электромобиль Audi e-tron. Не исключено, что на рынок вернутся спорткары Audi TT и Audi R8.

Напомним, ранее стало известно, что до конца 2019 года Audi представит сразу шесть новых RS-моделей.