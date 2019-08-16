Уфимский ресторан Gastro Gallery обязали выплатить кальянщику 380 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель Илья Тихомиров в трех инстанциях арбитражного суда взыскал 380,8 тыс. руб. с ООО «Молодежно-развлекательный комплекс "Волшебный шар"», которое управляет рестораном Gastro Gallery в Уфе. В ноябре 2017 года господин Тихомиров заключил с рестораном договор оказания услуг кальяна. Оборудование и материалы он приобретал за свой счет.

В мае 2018 года ИП направил по юридическому адресу «Волшебного шара» акт выполненных работ за апрель, однако, как заявил представитель Ильи Тихомирова в суде, компания уклонилась от получения документа. С 15 мая того же года в связи с неоплатой долга предприниматель прекратил исполнение договора.

Представитель ресторана в суде заявил, что ответчик с претензиями не согласен, а предприниматель должен был направлять документы на оплату не на юридический, а на фактический адрес заведения на улице Ленина, 16. С 1 апреля 2018 года ресторан прекратил сотрудничество с Ильей Тихомировым. ИП предоставил суду доказательства оказанных услуг: товарные накладные на покупку 25 кальянов и расходных материалов.

Арбитражный суд Башкирии, удовлетворяя иск, отметил, что по условиям договора «Волшебный шар» обязался подписывать акты выполненных работ в течение трех дней после их получения. Если компания в течение пяти дней после получения не подписала документ и не вернула его, оказанные услуги автоматически признаются выполненными. Довод «Волшебного шара» о неверном адресе отправки документов суд не принял. Он отметил, что истец имел право направлять документы по адресу компании, указанному в ЕГРЮЛ.

18-й апелляционный арбитражный суд оставил решение в силе в апреле, а кассационный арбитражный суд Уральского округа — в начале августа.

ООО «Молодежно-развлекательный комплекс "Волшебный шар"» зарегистрировано в Уфе в марте 2003 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Kartoteka.ru, владельцами компании являются Лилия Ишназарова (51%) и Гульнара Имаева (49%). По итогам 2017 года при выручке 44 млн руб. чистая прибыль компании составила 5,72 млн руб.

Олег Вахитов