В Тюмени возбуждено дело о миллионных растратах «Медицинского города»

СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудников многопрофильного клинического центра в Тюмени «Медицинский город». Они обвиняются по в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере (ч.2 ст. 285.2 УК РФ).

По версии следствия, с января 2015 года по апрель 2019 года сотрудники предприятия потратили около 18,4 млн руб. средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к этому»,— уточнили в СКР.

Кластер «Медицинский город» состоит из медучреждений, объединенных инфраструктурой и общей территорией: областной онкодиспансер, областная клиническая больница №1, МСЧ «Нефтяник», радиологический центр и областной офтальмологический диспансер. Идея создания медицинского города принадлежит бывшему губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. В январе 2011 года он озвучил ее премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.