УФАС признало рекламу круглосуточного ломбарда «Золотая рыбка» ненадлежащей

Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу ломбарда «Золотая рыбка», в которой заявлялось о круглосуточной работе организации. В отношении рекламодателя и рекламораспространителя (ООО «Ломбард «Золотая рыбка») будет возбуждено административное дело, предусматривающее в качестве наказания штраф в размере до 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства

Информация о незаконной рекламной конструкции, размещенной на улице Солнечная, поступила в УфАС от Уральского главного управления Центробанка РФ. На вывеске ломбарда указано время работы ломбарда – «24 часа 7 дней». При этом федеральным законом установлено, что они могут оказывать услуги ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени. Деятельность ломбардов в другое время запрещена.

В ходе рассмотрения дела рекламная конструкция была демонтирована.