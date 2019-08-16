Причиной низких темпов капремонта в крае назвали нарушение сроков подрядчиками

Темпы капитального ремонта многоквартирных домов в Краснодарском крае остаются низкими, и основной причиной этого является нарушение подрядными организациями договоров в части сроков и качества работ. Об этом на общественном совете при министерстве ТЭК и ЖКХ региона заявил председатель совета Владимир Колпаков. По его словам, при наличии в «котле» средств на капремонт в размере 5,9 млрд руб. объемы выполнения работ должны быть увеличены. «Темпы капитального ремонта в крае остаются на низком уровне, о чем неоднократно говорил губернатор и жители края. Основной причиной невыполнения работ в установленный срок является нарушение подрядными организациями договорных обязательств в части сроков и качества работ. Особую тревогу граждан вызывает скорое наступление осенне-зимнего периода, и выполнение графика ремонтных работ кровли в многоквартирных домах, так как в ряде муниципальных образованиях края этот вид работ может остаться не завершенным», - пояснил господин Колпаков.

Низкие показатели по исполнению программы капремонта в 2018 году были зафиксированы в Краснодаре, Геленджике, Темрюке и Туапсе. При этом ситуация постепенно улучшается. Если в по итогам 2017 года в рейтинге Минстроя РФ по реализации программы капремонта Кубань заняла 79 место, то в 2018 году уже 63-е, а первый квартал 2019 года регион закончил на 54 месте.

Михаил Лукашов