Чиновники предложили перенести «блошиный» рынок в Самаре на Московское шоссе

Незаконные торговые точки в Самаре могут быть перенесены с Губернского рынка в в район пересечения проспекта Масленникова и Московского шоссе. Такой вариант предложила администрация Ленинского района представителям департамента градостроительства. Об этом сообщает городская администрация.

Еще одним вариантом размещения торговли, предложенной районной администрацией, стала платформа Ягодная. Ранее жители Самары выразили недовольство тем, что на улице у стадиона «Буревестник» была оборудована незаконная торговля, мешающая передвижению пешеходов. Горожане назвали торговые точки «блошиным рынком».

Георгий Портнов