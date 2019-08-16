Несостоятельный завод

ООО «Камбарский машиностроительный завод» признан банкротом. Такое решение принял арбитражный суд Удмуртии. В отношении предприятия объявлено открытым конкурсное производство. По словам министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, несостоятельность ООО «КМЗ» не отразится на работе завода, поскольку ранее правительство республики приняло необходимые меры для его дальнейшего функционирования.

13 августа арбитражный суд Удмуртии признал ООО «Камбарский машиностроительный завод» банкротом, основным видом деятельности которого являлось производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Напомним, что в феврале 2019 года заявление ФНС России о несостоятельности «КМЗ» судом было признано обоснованным. В отношении компании была введена процедура наблюдения, и временным управляющим утвердили Дмитрия Салуквадзе.

Сейчас арбитражный суд Удмуртии объявил открытым конкурсное производство в отношении «КМЗ» сроком на шесть месяцев. В качестве конкурсного управляющего назначен член саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Альянс» Владимир Будилов, который 12 февраля 2020 года предоставит отчет по ситуации на «КМЗ».

В 2018 году арбитражный суд Москвы также признал банкротом индивидуального предпринимателя Василия Еремеева, который на тот момент являлся владельцем «КМЗ». Требования «Россельхозбанка» были удовлетворены, и началась процедура реструктуризации долгов. В материалах судебного дела отмечалось, что задолженность владельца завода перед РСХБ составляла 419,1 млн руб.

По данным kartoteka.ru, на конец 2018 года чистый убыток «КМЗ» был равен 40,2 млн руб. Совокупные активы компании представляли собой задолженность в размере 173,3 млн руб. Общий размер кредиторской задолженности предприятия на 31 декабря 2018 составил 203,5 млн руб.

В связи со складывающимися обстоятельствами на заводе, еще в августе 2018 года персонал, который был высвобожден с ООО «КМЗ», перевели на другое юридическое лицо — ООО ПО «КМЗ», учредителем и директором которого с сентября 2018 года по сей день является Андрей Кузьминых.

Как рассказал “Ъ-Удмуртия” министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев, банкротство «КМЗ» никак не повлияет на работу самого завода.

«По сути, это пустая организация, которая на сегодняшний день не связана с действующим предприятием. Мы вывели завод из критического состояния и сейчас он нормально функционирует»,— отметил господин Лашкарев.

По данным kartoteka.ru, чистая прибыль ПО «КМЗ» на конец декабря 2017 года составила 5,5 млн руб., выручка — 127 млн руб., чистые активы — 8,8 млн руб. ПО «Камбарский машиностроительный завод» специализируется на производстве путевых машин, тягово-подвижного состава для дорог узкой колеи.

По словам Виктора Лашкарева, в течение прошлого года численность сотрудников на предприятии увеличилась в пять раз, с 40 до 200 человек. «Новые заказы продолжают появляться, в том числе внутриреспубликанские кооперации, при поддержке минпромторга республики. В перспективах будет расширение номенклатуры выпускаемой продукции: не только железнодорожная техника, но и элементы верхнего строения путей и оборудование для нефтегазовой добывающей промышленности»,— пояснил глава ведомства.

В прошлом году были заключены три контракта ПО «КМЗ» с ОАО «РЖД» на производство автоматических заграждений на переездах. Как ранее упоминал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, первое полугодие 2019 года законтрактовано на 110 млн руб.

Юлия Вахрушева