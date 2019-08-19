Мифы и легенды улицы Большая Полянка

Очарование Большой Полянки в ее непохожести на другие улицы Замоскворечья, она всегда привлекала особым уютом, и сегодня Полянка — это живая картина истории города: современные дома соседствуют со старинными особняками и советскими исполинами. Особый колорит району придает тот факт, что на улице всего десять жилых домов, в остальных находятся различные учреждения, офисы. Этим объясняется не только высокая стоимость жилых квадратных метров, но и особый стиль жизни района, когда в выходные можно насладиться пустыми улицами и прислушаться к течению времени без суеты и спешки. Не случайно этот район облюбовали французы, их быт и нравы привносят в его повседневную жизнь нотку европейского шарма.

Большая Полянка многое расскажет о Замоскворечье уже благодаря своему названию, которое она получила в конце XVIII века по находившимся здесь в древности заливным полям. Определение «большая» добавили в название улицы в XIX веке, когда появилась Малая Полянка. В XVII–XVIII веках улица именовалась Космодамианской — по церкви Косьмы и Дамиана в начале улицы (снесена в 1933 году).

Доминанта и символ Полянки — великолепная церковь Григория Неокесарийского. Согласно московскому преданию, первая деревянная церковь на этом месте была построена в 1445 году по приказу Василия II в благодарность Богу за избавление от татарского плена. Великий князь, томясь в неволе, дал обещание, что поставит храм на том месте, откуда он увидит Кремль, и освятит его в честь святого, память которого будет отмечаться в день его возвращения в Москву. Это произошло 30 ноября 1445 года, когда праздновалась память святителя Григория Неокесарийского. В документах XIX века церковь называлась «Красной церковью при Полянке» за красоту, как Красная площадь. В 1671 году в храме венчался царь Алексей Михайлович с Натальей Нарышкиной. Существует легенда, что и крещение их сына Петра, ставшего впоследствии российским императором Петром I, происходило здесь же.

«Я живу на Полянке»,— говорили многие исторические личности. Сюда поселили своих героев А. П. Чехов, Н. С. Лесков, В. В. Вересаев. В советское время район не раз становился съемочной площадкой для известных режиссеров. Так, в 1986 году тоннели около строящейся станции «Полянка» сыграли роль нелегального входа в инопланетный торговый центр в фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза». В 1990-e годы Эльдар Рязанов снял один из самых смешных эпизодов трагикомедии «Небеса обетованные» на балконе дома 3/9 по Большой Полянке: герой Леонида Броневого кидает с балкона гирю.

А сколько легендарных жильцов повидала на своем веку улица!

В доме 11 по Большой Полянке родился и провел детство ближайший друг А. С. Пушкина — Павел Нащокин, и сам поэт не раз здесь бывал в гостях.

Большая Полянка, 28/2 — знаменитый «Дом артистов», по сути, первый элитный дом в районе. В разные годы здесь проживали режиссеры Михаил Ромм и Александр Птушко, актеры Алексей Баталов и Лидия Смирнова, легендарный Дзига Вертов — классик авангардного неигрового кино. В семье маститого оператора Бориса Волчека, занимавшего квартиру №15, появилась на свет дочь Галина — художественный руководитель театра «Современник».

В 1855 году в один из особнячков на углу со 2-м Спасоналивковским переулком переехал именитый живописец Василий Тропинин и прожил на Полянке до конца жизни. А через полвека на этом месте появился доходный дом по проекту известного архитектора Густава Гельриха, который станет еще одним центром притяжения благодаря своим удивительным жильцам. Существует легенда, что Гельрих был немецким шпионом. Этим объясняется его взлет и мгновенный коммерческий успех на архитектурной ниве в Москве, богатые заказчики и выгодные подряды, неожиданный отъезд востребованного архитектора из Москвы после начала Первой мировой войны и дальнейшее исчезновение. Специалисты утверждают, что покидал он столицу под чужим именем, что, к сожалению, совпало со временем возведения дома 44 по Большой Полянке. Этот адрес был знаком каждому московскому интеллигенту 1930-х годов. Дело в том, что в 1931 году две комнаты в коммунальной квартире №57 на пятом этаже получил знаменитый художник Лев Бруни. Он въехал сюда вместе с супругой Ниной Бальмонт, дочерью поэта Константина Бальмонта. На вечерах у четы Бруни бывал весь свет отечественной культуры: художники Владимир Фаворский и Александр Осмёркин, искусствовед Николай Пунин, музыканты Владимир Софроницкий и Генрих Нейгауз. Заходили поэты Сергей Городецкий и Николай Клюев, гостили Осип и Надежда Мандельштам, молодой поэт Арсений Тарковский. Часто бывала Анна Ахматова. Играла гостям на рояле великолепная пианистка Мария Юдина. К сожалению, квартира, в которой около сорока лет обитала семья Бруни, была утрачена. В 1990-е годы здание превратили в офисное. Новую жизнь бывший доходный дом получил лишь в 2014 году. По инициативе девелоперской компании «Группа ПСН» городскими властями было принято решение о возвращении исторически ценному градоформирующему объекту назначения жилого дома. В жизни не бывает случайностей — есть определенная историческая справедливость в том, что в 1915 году дом не был завершен и долгие годы стоял недостроенным историческим памятником, чтобы век спустя обрести наконец все свое великолепие в комплексе элитных особняков «Полянка/44». Выдающийся архитектурный и реставрационный проект. Впечатляет даже то, что вместе с ключами от квартир девелопер передавал будущим счастливым обитателям дома изысканно оформленную биографию легендарного здания и района в виде эксклюзивного тиража коллекционной книги «Я живу на Полянке».

Дом купца Малышева на Большой полянке, 44

Большая Полянка, 45 (особняк Новиковых) — необычное здание в стиле модерн псевдоготического направления — редкое явление для Замоскворечья. Викентий Вересаев посвятил ему короткий рассказ «Проклятый дом»: «На одной из больших улиц Замоскворечья стоит вычурно-красивый, угрюмо-пестрый дом. Вот что рассказывают про этот дом. Его выстроил для себя один богатый сибирский золотопромышленник. Заказал архитектору проект, одобрил, заключили договор. В договор промышленник ввел огромную неустойку, если работа не будет закончена к условленному сроку. Все время при стройке придирался, тормозил, заставлял снова и снова переделывать. Архитектор увидел, что попал в когти дьявола, что к сроку заказа не кончит; уплатить же неустойки он не имел возможности. И повесился в этом самом доме, который построил». По словам Вересаева, судьба особняка — череда трагедий людей, связанных с ним. Все это не более чем одна из городских легенд, без которых невозможно представить готические здания Москвы. После революции 1917 года особняк национализировали и в нем расположился Дом пионеров. Некоторых из воспитывавшихся здесь пионеров знает вся страна: чемпион мира по шахматам Василий Смыслов, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров и известный скульптор Михаил Аникушин.

В больнице для нервнобольных по адресу Большая Полянка, 52 в 1923–1924 годах лечился Сергей Есенин после разрыва отношений с Айседорой Дункан. Всего несколько месяцев отделяли Есенина в больнице на Полянке от рокового «Англетера».

«Я живу на Полянке»,— с гордостью произносят жители этого удивительного уголка Замоскворечья. Здесь на протяжении трех столетий художники писали пейзажи с древними церквями. Писатели черпали вдохновение. Купцы богатели, архитекторы экспериментировали. Каждый житель получал яркие впечатления. Ее обитателям и сегодня важны их малая родина и традиции. Раз поселившись в Замоскворечье, вряд ли захочешь менять свой адрес в Москве.