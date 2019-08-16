Мэру города Туапсе предъявлено обвинение в должностных преступлениях

Следствие предъявило обвинение Владимиру Звереву, главе Туапсинского городского поселения, который обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч.2 ст.286, ч.2 ст.292, ч.1 ст.292 УК РФ). Как сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю, следствие выявляет и другие эпизоды незаконной деятельности чиновника, Владимира Зверев арестован на два месяца.

По данным СУ СКР, в мае 2019 года к главе города обратился индивидуальный предприниматель с просьбой о предоставлении ему в аренду земельного участка сроком на 49 лет. Глава Туапсе знал, что оснований для выделения участка без торгов не имеется, однако, выходя за пределы своих полномочий, он издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка. В постановление главы, которое предоставляло право местному жителю на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда. 13 июня 2019 года чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате противоправных действий обвиняемого в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 млн руб., уточнили в краевом следственном управлении.

Анна Перова, Краснодар