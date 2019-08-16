В Магнитогорске завели уголовное дело на предпринимателя из-за задержки зарплат

Управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении директора магнитогорского ООО «Строительно-монтажное предприятие “Железнодорожная автоматика и телемеханика”». Его подозревают в совершении преступления по ч.2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, директор компании задерживал зарплату пяти работникам предприятия с января по март 2019, при этом на счетах организации было достаточно средств, чтобы рассчитаться с сотрудниками. Общая сумма задолженности составила 240 тыс. руб.