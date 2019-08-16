В Уфе планируют построить студенческий кампус стоимостью 11 млрд рублей

В Демском районе Уфы планируют построить студенческий городок стоимостью около 11 млрд руб., сообщил сегодня на пресс-завтраке «Коммерсантъ-Уфа» генеральный директор Корпорации развития республики Раиль Сарбаев. По его словам, проект рассчитан на финансирование федерального бюджета с долей 80%. Остальные расходы планирует покрыть республика. В 2020 году корпорация рассчитывает получить проектно-сметную документацию проекта. Предварительный проект предусматривает строительство современных студенческих общежитий, в первую очередь для иностранных студентов, офисную, торговую и гостиничную недвижимость. Одним из сегментов проекта может стать строительство фуникулера из Демы до Телецентра стоимостью более 930 млн руб., сообщил господин Сарбаев.

Площадка в Деме арендуется группой КПД, которая брала ее для строительства жилого микрорайона. На каких условиях КПД предоставит ее под университетский городок, спикер не уточнил.

Наталья Павлова