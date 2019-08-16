16 августа, пятница
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

В Уфе планируют построить студенческий кампус стоимостью 11 млрд рублей

В Демском районе Уфы планируют построить студенческий городок стоимостью около 11 млрд руб., сообщил сегодня на пресс-завтраке «Коммерсантъ-Уфа» генеральный директор Корпорации развития республики Раиль Сарбаев. По его словам, проект рассчитан на финансирование федерального бюджета с долей 80%. Остальные расходы планирует покрыть республика. В 2020 году корпорация рассчитывает получить проектно-сметную документацию проекта. Предварительный проект предусматривает строительство современных студенческих общежитий, в первую очередь для иностранных студентов, офисную, торговую и гостиничную недвижимость. Одним из сегментов проекта может стать строительство фуникулера из Демы до Телецентра стоимостью более 930 млн руб., сообщил господин Сарбаев.

Площадка в Деме арендуется группой КПД, которая брала ее для строительства жилого микрорайона. На каких условиях КПД предоставит ее под университетский городок, спикер не уточнил.

Наталья Павлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Мероприятие

Партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя