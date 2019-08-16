Житель Нижневартовска осужден за хищение более 15 млн рублей

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу 100 тыс. руб. по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) гендиректора ООО «Группа компаний Новые технологии», признанного виновным в хищении средств предпринимателей при заключении с ними коммерческих договоров.

По версии следствия, все преступления были совершены с марта по ноябрь 2016 года. Мужчина, будучи гендиректором, совместно с сообщниками (их личности следствие не установило) заключали с предприятиями через интернет договоры поставки товаров. Однако обязательство по контрактам не выполнялись, полученные деньги осужденный снимал со счета компании и распоряжался ими по своему усмотрению.

В результате 28 лицам был причинен ущерб на более, чем 15 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. О поставках каких товаров идет речь в ведомстве не уточнили. Приговор в законную силу не вступил.

Елена Горшкова