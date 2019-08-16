СКР утверждает, что не возбуждал дело о покупке лекарства ребенку-инвалиду

Следственный комитет России (СКР) утверждает, что не возбуждал уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, которая, как сообщалось накануне, была задержана при попытке получить заказанный в интернете психотропный препарат фризиум.

«В связи с распространением в СМИ информации, касающейся возбуждения уголовного дела в отношении женщины, заказавшей за границей некие лекарства, Следственный комитет разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось»,— приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы ведомства.

Знакомый с ситуацией источник ТАСС уточнил, что «в производство следователей такое дело не передавалось».

Напомним, о возбуждении дела сообщила в четверг в соцсетях директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, женщину задержали 12 августа, отпустив спустя пять часов, позже у нее дома был проведен обыск.

Ранее сегодня Минздрав России заявил, что проведет «тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств до проведения консилиума». В ведомстве напомнили, что в настоящее время лекарственный препарат фризиум не зарегистрирован в РФ и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств.

Подробнее о возбуждении дела — в материале “Ъ” «Ни у Миши, ни у Арсения до сих пор нет лекарств».