Нефтеперерабатывающий завод «Славянск ЭКО» показал выручку 101,5 млрд рублей

ООО «Славянск ЭКО», находящееся в Славянске-на-Кубани и выпускающее мазут, судовое топливо и нафту, показало выручку за 2018 год в размере 101,5 млрд руб. По сравнению с 2017 годом эта сумма выросла на 30 млрд руб. Данные об отчетности компании публикуются в системе «СПАРК-Интерфакс».

Чистая прибыль нефтеперерабатывающего предприятия практически не изменилась с позапрошлого года и составила 2,1 млрд руб. (в 2017 году – 2 млрд руб.).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, до середины 2020 года в модернизацию нефтеперерабатывающего завода ООО «Славянск ЭКО» планируется инвестировать около 7,7 млрд руб. Сейчас там ведется строительство новой очереди предприятия, начатое в 2015 году. На заводе появятся резервуарный парк и две технологические установки для переработки нефти и нефтепродуктов. Новые объекты позволят увеличить годовой объем переработки сырья на 35% – от существующих 3,5 млн тонн до 5 млн тонн.

Завод входит в пятерку крупнейших компаний нефтепереработки края. Предприятие включает установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья и готовой продукции, а также собственные железнодорожные пути и эстакады слива и налива. За десять месяцев 2018 года налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили более 327 млн руб.

ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в 2011 году. Уставный капитал (УК) общества 1,33 млрд руб. 88,5% УК принадлежит бизнесмену Валерию Паранянцу, еще 11,5% - ООО «Фарватер», также контролируемому господином Паранянцем.

Дмитрий Михеенко