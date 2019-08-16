В Челябинской области пройдет фестиваль северокорейского кино

В Челябинске и городах области пройдет фестиваль «Кино КНДР на Южном Урале». Он посвящен «семидесятилетию со дня подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР», сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа кинофестиваля, который стартует 3 сентября, включает десять художественных фильмов «о жизни корейского народа», например, «Рассказ о нашей семье», «Сокровенное желание», «Колокольчик», «Молодость!». А также несколько документальных картин («Любимые корейским народом музей естествознания и центральный зоопарк», «2018 год в спортивном энтузиазме») и мультфильмов («Повторно посаженный кедр», «По правилам уличного движения! Близкий спутник»).

Основной площадкой мероприятия в Челябинске станет киноцентр «Импульс». Некоторые фильмы покажут в кинотеатрах «Знамя» и имени А.С. Пушкина. В течение двух недель северокорейское кино будут показывать в кинотеатрах Чебаркуля, Пласта, Кусы, Южноуральска, Катав-Ивановска, Карталов, Троицка, поселков Красногорский, Увельский, Межозерный, а также в Агаповке, Аргаяше и Миасском. Все сеансы бесплатные.