«Черномортранснефть» начало строить электроподстанцию на НПС «Нововеличковская»

АО «Черномортранснефть» построит электроподстанцию на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Нововеличковская». Подстанция предназначена для электроснабжения магистральных агрегатов трех нефтеперекачивающих станций, она должна обеспечить энергией объекты НПС и сократить расходы на транзит электроэнергии. В настоящее время на объекте строительства ведется заливка фундамента под опоры ЛЭП и разработка котлована. Как сообшщает пресс-служба «Черномортранснефть», электроподстанция будет оснащена новейшим оборудованием российского производства: трансформаторами, элегазовыми выключателями, блоками микропроцессорной релейной защиты, системой сбора и передачи информации с ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6 кВ.

Плановый срок реализации проекта – ноябрь 2020 года.

Елена Рыжкова