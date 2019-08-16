ПНППК в восемь раз увеличила чистую прибыль по итогам I полугодия

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) опубликовало отчет о финансовых результатах за I полугодие 2019 года. Выручка общества составила 2 млрд руб., увеличившись по сравнению с I полугодием 2018 года на 6%. Чистая прибыль предприятия по РСБУ указана в размере 837,5 млн руб., что в восемь раз превышает показатель того же периода 2018 года. Отчетность компании размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционных передач, а также сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Основной акционер компании — гендиректор Алексей Андреев. Выручка в 2018 году — 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 367,8 млн руб.