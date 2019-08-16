Мэрия Уфы разрешила разработать проект подземной парковки на Советской площади

Администрация Уфы разрешила Главному управлению архитектуры и градостроительства разработать проекты планировки и межевания квартала улиц Ленина, Октябрьской Революции, Цюрупы и Пушкина для строительства подземной парковки под Советской площадью. Как пояснили "Ъ-Уфа" в Главархитектуре, в этом году будет объявлен конкурс для определения разработчика проекта. Подземную парковку планируется сделать двухъярусной, а верхнюю часть площади, где сегодня располагается парковка, благоустроят и установят памятник генералу Минигали Шаймуратову. Для определения сметной стоимости проекта Главархитектура направила запросы в проектные организации.

О планах переделать парковку на площади под парк в мае заявлял врио главы Башкирии Радий Хабиров на заседании пятого Всемирного курултая башкир. Делегатам был продемонстрирован проект парка с конной скульптурой генерала в центре, напоминающей знаменитый памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге.

Влада Шипилова