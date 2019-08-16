Уральского оператора ТКО оштрафовали за свалку в Первоуральске

Первоуральский городской суд оштрафовал на 100 тыс. руб. регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области (Западная зона) «Экосервис» за горевшую свалку, из-за которой произошел аварийный выброс загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Нарушения нашли в ходе проверки регионального управления Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства выяснили, что предприятие нарушила технологический регламент по складированию отходов. Фирма сваливала мусор на открытую площадку, которую не обустроили по требованиям закона.

Государственный санитарный врач признал «Экосервис» виновным в нарушении эпидемиологических правил. Компания пыталась обжаловать решение суда в Свердловском облсуде, однако суд оставил решение без изменений.

Компания «Экосервис» обслуживает 16 свердловских муниципалитетов, в том числе Первоуральск, Верхний Тагил, Дегтярск, Ревду, Полевской и Новоуральск и Красоуфимск. С 1 января 2019 года в России началась реализация «мусорной реформы», по которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО отвечает регоператор. В Свердловской области заключены договоры с тремя предприятиями: в Северной зоне — с «Рифеем», в Западной — с «Экосервисом», в Восточной — с ЕМУП «Спецавтобаза».

Елена Горшкова