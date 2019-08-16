Налогоплательщики Челябинской области перечислили в бюджет 146 млрд рублей с начала года

За семь месяцев этого года налогоплательщики Челябинской области перечислили в бюджет 146,1 млрд руб. в бюджеты всех уровней. Это на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.

Из общей суммы собранных налогов в федеральную казну перечислено 51,2 млрд руб., что на 7,7% больше чем годом ранее. Платежи в консолидированный бюджет области выросли всего на 2,6%, до 94,9 млрд руб. Из них областной бюджет направлено 75,1 млрд руб., в муниципалитеты – 19,8 млрд руб. Традиционно основная часть доходов сформирована налогами на доходы физических лиц (42,6 млрд руб.), на прибыль (36,2 млрд), на добавленную стоимость (36 млрд).

Доходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-июль выросли на 8,1%, до 70,7 млрд руб. В том числе в Пенсионный фонд РФ поступило 56,1 млрд руб., страховых взносов на обязательное медицинское страхование – 13 млрд руб., на соцстрахование – 1,6 млрд руб.