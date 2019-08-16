В Оренбуржье на ремонт учреждений соцобслуживания направят 84 млн рублей

В Оренбургской области на капремонт учреждений, подведомственных министерству социального развития, предусмотрено почти 84 млн руб. Об этом сообщила и.о. министра социального развития области Татьяна Самохина.

«Это позволит улучшить условия предоставления услуг для значительного количества клиентов. Особенно это важно для учреждений с круглосуточным пребыванием, где люди живут постоянно»,– отмечают в областном правительстве.

В этом году самая большая сумма (25,5 млн руб.) на ремонт предусмотрена Новотроицкому психоневрологическому интернату. На ремонт Орского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов «Надежда» направлено 13 млн руб.

Ани Айвазян