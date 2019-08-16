В Краснодарском крае отмечена существенная текучка кадров

Во втором квартале текущего года на предприятиях Кубани отмечено по сравнению с предыдущим кварталом увеличение численности принятых и выбывших работников организаций, что может означать текучку кадров. Так, по информации Краснодарстата, в организации края с апреля по июль было принято 98,2 тыс. человек (на 41,1% больше, чем в предыдущем квартале). Для них были созданы дополнительные 8,5 тыс. рабочих места (+39,4%). По разным причинам уволились из организаций 92,5 тыс. человек (+28,6%). Из них 71,4 тыс. человек (77,2%) ушли по собственному желанию.

Всего во втором квартале 2019 года в Краснодарском крае значилось 1 млн работников. К концу квартала на вакантные рабочие места требовалось 37,8 тыс. человек (+12,9%). Больше всего специалисты были нужны в организации здравоохранения и социальных услуг, а также в органы госуправления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (16,7% всех вакансий).

В отпусках без сохранения зарплаты с апреля по июль находилось 80,9 тыс. человек или 7,5% от всех работников региона (в предыдущем квартале – 74 тыс. человек или 6,9%). Еще 24,9 тыс. человек (2,3%) работали неполное рабочее время по инициативе работодателя и по соглашению сторон (+2,7%).

Василий Хитрых