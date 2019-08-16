Нижневолжскую набережную закроют для транспорта в День города 17 августа

Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода с 7:00 17 августа до 1:00 18 августа в связи празднованием Дня города. Как сообщает пресс-служба мэрии, будут полностью перекрыты Нижневолжская набережная (от улицы Широкой до улицы Черниговской), улица Рождественская, Благовещенская площадь и участок дороги у Чкаловской лестницы со стороны катера «Герой». Также вводится ограничение на проезд транспорта с габаритной высотой более 2,5 м на участке от Георгиевского съезда до улицы Широкой.

Кроме того, 17 августа с 7:00 до 23:30 будет перекрыта улица Совнаркомовская от улицы Самаркандской до улицы Сибирской. В это же время запретят парковку на Стрелке со стороны Канавинского моста у кафедрального собора Александра Невского.

Анастасия Еремина