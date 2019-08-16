Георгий Медоев приступил к обязанностям начальника главного управления Росгвардии РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре руководству края представлен новый начальник Главного управления Росгвардии РФ по Краснодарскому краю Георгий Медоев, сообщила пресс-служба администрации региона. Его предшественник Евгений Меркушин перешел на должность первого заместителя командующего Южным округом войск национальной гвардии.

Генерал-майор Георгий Медоев до назначения в Краснодар возглавлял штаба ГУ Росгвардии в Москве. За свою деятельность господин Медоев отмечен ведомственными наградами, сообщила пресс-служба администрации края.

Анна Перова, Краснодар