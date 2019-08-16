Число выданных микрозаймов в Сибири выросло в полтора раза

За первую половину 2019 года микрофинансовые организации выдали в Сибирском федеральном округе более 3,25 млн микрозаймов на общую сумму 25 млрд руб., сообщили “Ъ” в Сибирском ГУ Банка России. Таким образом, количество заключенных договоров микрозайма увеличилось на 50,5% к аналогичному периоду прошлого года, а их общая сумма — на 56,6%.

В структуре выданных микрозаймов сильнее всего вырос сегмент онлайн-микрокредитования. Так, по данным Центробанка, с начала года в Сибири выдали почти 1,9 млн микрозаймов в формате онлайн (+81%) на сумму более 11,9 млрд руб. (+97,5%). В свою очередь число выданных оффлайн-займов физлицам выросло только на 22,3% и составило 1,3 млн шт. Суммарно сибиряки получили в офисах микрофинансовых организаций 11,6 млрд руб. Это на 36,8% больше, чем за январь-июнь прошлого года.

На фоне роста показателей в этом сегменте рынка количество микрокредитных компаний в Сибири за год сократилось на 5,4%, достигнув 347. В Банке России говорят, что это связано с ужесточением требований к этой сфере, направленных на «защиту прав потребителей финансовых услуг, обеспечение стабильности, устойчивое развитие и оздоровление финансового рынка Сибири».

«Несмотря на сокращение общего количества поднадзорных организаций, наблюдается рост количественных показателей их деятельности, что в большей степени является следствием динамичного развития микрокредитования в формате онлайн, ввиду доступности данного продукта и отсутствия необходимости в личном посещении офиса микрокредитной компании»,— говорится в ответе на запрос “Ъ”.

Илья Галагуз