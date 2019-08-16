Новосибирским активистам «Артподготовки» не удалось обжаловать приговор

Вчера Верховный (ВС) суд РФ признал законным приговор Новосибирского облсуда, вынесенный активистам местной ячейки запрещенного движения «Артподготовка». «Приговор оставлен без изменения», - сообщили «Ъ» в пресс-службе ВС.

Как писал «Ъ», в апреле 2019 года облсуд назначил Александру Комарову три года колонии, Анатолию Плотникову - условный срок. Третий обвиняемый Вячеслав Добрынин был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По версии следствия, участники запрещенного за экстремизм движения «Артподготовка» планировали устроить массовые беспорядки в Новосибирске 4–5 ноября 2017 года. Погромы должны были начаться сразу после шествия «Русский марш», которое традиционно проходит 4 ноября. Кульминация беспорядков, согласно планам разработчиков, приходилась на 5 ноября. Скрывающийся сейчас за границей основатель «Артподготовки» Вячеслав Мальцев объявил эту дату днем «революции» в России, призывая к несанкционированным акциям против властей. Участники «Артподготовки» готовы были дать отпор полиции в случае попыток разгона. Для этого были подготовлены «коктейли Молотова». Приоритетной целью акции, согласно материалам дела, являлся захват аппаратной ГТРК «Новосибирск» для трансляции обращения лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева. Однако в эти планы вмешались ФСБ и МВД.

В ходе обысков силовики изъяли 20 «коктейлей Молотова», рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему. Региональное управление Следственного комитета завело дело о подготовке массовых беспорядков (ст. 30 и ст. 212 УК РФ) и призывах к ним (ст. 212 УК РФ).

Защита утверждала, что обвиняемые никаких массовых беспорядков не организовывали. «Что было организовано, так это "Русский марш", который, кстати говоря, тоже не дали провести. По сути говоря, получился уголовный процесс за участие в несанкционированном митинге»,— заявила адвокат Анжелика Чернявская.

Константин Воронов