На Кубани директор йодного завода обвиняется в нанесении вреда окружающей среде

В суд направлено дело в отношении генерального директора АО «Троицкий йодный завод», который обвиняется в нарушении правил хранения химических веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды (ч.2 ст.247 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по краю. Следствие считает, что из-за незаконных действий руководителя произошло заражение почвы серой, ущерб превысил 400 тыс. руб.

По данным СКР, на складе йодного завода, расположенном на станции Себедахово, хранилось химическое сырье и материалы с истекшим сроком годности и не пригодные для дальнейшего использования. Складское помещение имело повреждения, в том числе фундамента и стен. Генеральный директор предприятия дал указание своим подчиненным демонтировать складское помещение, тем самым, оставив непригодные для использования химические материалы и сырье под открытым небом, что привело к загрязнению почвы. Исследование проб почвы показало превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе серы, уточнили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар