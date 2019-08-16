В Ставрополе бывшего инспектора ГИБДД осудили за получение взятки

Бывшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД РФ по Ставрополю Георгия Адамова приговорили к штрафу 700 тыс. руб. за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Суд установил, что в марте этого года подсудимый во время опроса покинувшего место происшествия участника ДТП потребовал от него взятку 38 тыс. руб. Взамен инспектор пообещал не привлекать нарушителя к административной ответственности и не лишать водительских прав. В момент передачи взятки подсудимого задержали оперативники.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что полиция провела служебную проверку, по результатам которой Адамова уволили из органов внутренних дел. Кроме того, непосредственных руководителей бывшего инспектора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Дарья Голякова