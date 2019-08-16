Депутаты официально выдвинули инициативу о преобразовании Коркинского района в округ

Собрание депутатов Коркинского района официально инициировало преобразование муниципалитета в округ. Соответствующий проект решения единогласно поддержали на очередном заседании представительного органа, сообщает пресс-служба администрации района. Напомним, неделю назад врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время визита в Коркино предложил реформировать муниципальное устройство территории.

После выдвижения инициативы районное собрание назначило на 25 сентября публичные слушания по этому решению. В округ войдут Коркинское, Первомайское и Розинское городские поселения. Ожидается, что за счет оптимизации структуры администрации сократится количество чиновников, ликвидируются внутренние конфликты, а проблемы будут решаться быстрее. По словам главы района Натальи Лощининой, срок перехода к новой системе составит как минимум год. Советы депутатов поселений в свою очередь должны официально выдвинуть инициативу о преобразовании и провести публичные слушания. Затем вопрос переходит в региональное правительство, а окончательно утвердить новую систему муниципального устройства Коркинского района должно законодательное собрание Челябинской области.