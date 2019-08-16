На Кубани группа мошенников осуждена за инсценировки ДТП

Славянский районный суд Краснодарского края вынес приговор группе местных жителей, признанных виновными в крупных страховых мошенничествах, сообщила пресс-служба компании «Росгосстрах». Ущерб от действий злоумышленников превысил 2,5 млн руб.

Преступная группа действовала на территории Славянского района с 2016 года, в нее входили молодые люди – старшему из злоумышленников исполнилось 27 лет. Мошенники инсценировали дорожно-транспортное происшествие, готовили фальшивые документы и обращались в страховую компанию, а затем в суд, максимально завышая сумму страхового возмещения. Следствию удалось доказать 12 эпизодов преступной деятельности «автоподставщиков», уголовное дело расследовалось по ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной преступной группой либо в особо крупном размере). В феврале этого года члены группы были арестованы. По приговору суда мошенники получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы, также они должны выплатить крупные штрафы.

Анна Перова, Краснодар