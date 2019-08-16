Свердловские дачники задолжали за свет 86 млн рублей

Садовые и дачные товарищества задолжали Свердловскому филиалу «Энергосбыт Плюс» 86 млн руб. за электроэнергию. Как сообщили в компании, за лето задолженность дачников и садоводов увеличилась почти в два раза.

«Так, еще в мае она составляла 49 млн руб., а сегодня превышает 86 млн руб.»,— рассказала руководитель управления по сбору денежных средств Людмила Алексеева. По ее словам, после 20 августа предприятие планирует начать отключение электроэнергии. Без света рискуют остаться более 300 дачных и садовых товариществ.