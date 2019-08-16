Алексей Текслер заявил о необходимости «перезапустить» территории опережающего развития

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на встрече с представителями профсоюзных организаций Челябинской области отметил, что территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в регионе работают недостаточно эффективно.

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, на сегодняшний день в Челябинской области в пяти ТОСЭР – Бакале, Верхнем Уфалее, Озерске, Снежинске и Миассе – реализовано 14 инвестиционных проектов, где создано 280 рабочих мест. По мнению Алексея Текслера, это низкий показатель.

«Есть недоработка областного правительства. Задача – перезапустить ТОСЭРы, привести туда инвесторов. В Бакале, Верхнем Уфалее самый большой процент безработицы, там очень нужны рабочие места»,- отметил врио губернатора.