Муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии с начала года сократился на 737 млн рублей

Муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии на 1 августа 2019 года составил 6,45 млрд руб. С начала текущего года он снизился на 737 млн руб., с 1 июля 2019 года — вырос на 150 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте минфина республики.

Доля коммерческих кредитов в структуре долга составляет 78%, бюджетных кредитов — 22%. Их соотношение по сравнению с началом года изменилось на 9% — муниципалитеты погасили бюджетные кредиты за счет привлечения коммерческих. Бюджет Удмуртии предоставляет муниципалитетам финансовую помощь на компенсацию уплаченных процентов по коммерческим кредитам.