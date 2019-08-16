В Пензе наркосбытчики получили от пяти до 7,5 лет лишения свободы

В Пензе вступил в силу приговор в отношении членов организованной преступной группы, которые обвинялись в покушении на сбыт синтетических наркотиков через интернет (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Троим фигурантам из семи также вменялась легализация доходов, добытых преступным путем (п. «а» ч. 3 ст. 1741 ч. 1 ст. 1741 УК РФ).

Установлено, что группа действовала в Пензе в период с 1 апреля по 22 августа 2018 года. Организаторы группы наркосбытчиков не установлены, одна функционировали как интернет-магазин. Соучастники получали от руководителей группы информацию о местах расположения тайников с наркотическими средствами, забирали вещества и делали из них более мелкие «закладки» для последующего сбыта, за что получали денежные средства в криптовалюте на мультивалютный кошелек. После этого криптовалюта обменивалась на рубли.

В общей сложности у членов группы было изъято 500 гр. синтетических наркотиков. Один из фигурантов успел легализовать доходы на сумму 16,18 тыс. руб., а двое других - свыше 109,15 тыс. руб.

Суд первой инстанции назначил наркосбытчикам наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 7,5 лет с отбыванием в исправительных колониях общего или строгого режима. Фигурантке, имеющей на иждивении ребенка, наказание было отсрочено до достижения им 14-летнего возраста. В доход государства конфисковано пять мобильных телефонов, изъятых у злоумышленников, служивших средством совершения преступления.

Трое из осужденных обжаловали приговор, однако апелляционная инстанция приговор Ленинского районного суда Пензы без изменения.

Иван Сергеев