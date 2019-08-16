Краевое минзакупок ищет поставщика цветов на 2 млн рублей

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на поставку цветов для оформления букетов и икебан. Как указано в техническом задании, исполнитель должен поставить альстромерии, анемоны, амариллисы, гвоздики, гелиантусы (подсолнухи), ирисы, лилии, розы, тюльпаны, хризантемы. Также необходимо поставить листы аспидистры, аралии, робелини и папортника.

Заказчик оставляет за собой право самостоятельно определять необходимое количество цветов и зелени по каждой позиции технического задания в соответствии с условиями задания, но не более количества, указанного по каждой позиции цветов и зелени для оформления букетов и икебан.

Аукцион пройдет 12 сентября. Максимальная стоимость контракта определена в 2 млн руб.

Как пояснили в краевом минзакупок, цветочные композиции и букеты необходимы для различных торжественных мероприятий, проходящих в Пермском крае, для поздравления пермяков с памятными датами, юбилеями, профессиональными и общегородскими праздниками, а также для награждения почетных граждан, при вручении государственных наград. Букеты заказываются по мере необходимости по заявкам заказчика. Новый контракт будет действовать до 30 ноября 2021 года. Этот аукцион отличается от предыдущего методом проведения –— общая сумма контракта останется неизменной (2 млн руб.), а «торговаться» будет стоимость за единицу цветка. Победителем станет та организация, которая за эту сумму предложит наибольшее количество цветов. Предыдущий аналогичный аукцион объявлялся в марте текущего года. Тогда начальная заявленная стоимость составляла 2,99 млн руб. В ходе торгов она снизилась до 680,8 тыс. руб. Контракт на сегодняшний день не завершен, он действует до 31 декабря 2020 года.