Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Челябинской области вырос на 400 рублей

Правительство Челябинской области утвердило величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года для разных категорий населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального кабмина.

В расчете на человека показатель увеличился на 385 руб., по сравнению с первым кварталом года. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 083 руб., это на 426 руб. больше, чем в начале года. Прожиточный минимум для детей составляет 10 661 руб. (на 366 руб. больше, чем в первом квартале), для пенсионеров – 8 583 (+316 руб., по сравнению с показателем на начало года).