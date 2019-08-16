Госдолг Удмуртии с начала 2019 года сократился на 450 млн рублей

Государственный долг Удмуртии на 1 августа 2019 года составил 46,56 млрд руб. С начала текущего года он сократился на 450 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,77 млрд руб. Данные опубликованы на сайте минфина республики. По сравнению с июлем 2019 года размер долга не изменился.

Наибольшую долю в структуре госдолга — 55% или 25,46 млрд руб. — занимают бюджетные кредиты. Это на 5 млрд руб. больше значения начала года в связи с привлечением краткосрочных кредитов от Федерального казначейства. Банковские кредиты занимают 12,9 млрд руб. или 28% в структуре госдолга, что меньше показателя начала года на 5,45 млрд руб. Государственные ценные бумаги занимают 8,2 млрд руб. или 17% от общего объема долга — их объем сократился на 800 млн руб. За январь-июль 2019 года на обслуживание госдолга было потрачено 1,21 млрд руб., что на 70,3 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Просроченной задолженности нет.