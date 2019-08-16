Из больнице в Ачинске выписали всех пациентов, пострадавших после взрыва арсенала

Из межрайонной больницы Ачинска выписали всех пациентов, госпитализированных после взрывов вблизи села Каменка, сообщает правительство Красноярского края.

«На момент госпитализации состояние пациентов характеризовалось как средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Сейчас на стационарном лечении остаются только те, кто был направлен в военный госпиталь. За последние сутки обращений от пострадавших не поступало, уточнили в краевом правительстве

Вблизи деревни Каменка в Ачинском районе Красноярского края 5 и 9 августа произошли взрывы на складе артиллерийских припасов. Режим ЧС действовал до 13 августа. Согласно данным краевого Центра медицины катастроф, 40 человек пострадали от взрывов боеприпасов, один человек погиб.

Юлия Сасевич